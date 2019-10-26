Улан-Удэ, , 07:41 — REGNUM В Улан-Удэ начата доследственная проверка по факту взрыва бытового газа в кафе. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Бурятии.

По предварительным данным следствия, около 8 часов утра работники кафе начали готовить пищу к открытию заведения. Почувствовав запах газа на кухне, они пытались самостоятельно устранить утечку газа из баллона, не став вызывать представителей специализированных служб.

«В итоге утечка газа устранена не была. Когда его концентрация в помещении достигла предела от работающих плит произошло воспламенение и взрыв», — сообщили в СК.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия. В целях установления всех обстоятельств ЧП будет изъята документация, связанная с обеспечением в заведении техники безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв в кафе на улице Ленина в Улан-Удэ произошёл около 8:40 по местному времени (3:40 мск). Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади около двух квадратных метров. Посетителей в заведении на тот момент не было.

По данным МЧС и СК, в результате инцидента пострадали семь человек, между тем СМИ со ссылкой на региональное министерство здравоохранения сообщают о 12 пострадавших. Здание в результате взрыва получило значительные повреждения: разрушены внутренние перегородки, остекление и входная дверь.

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