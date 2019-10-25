Аддис-Абеба, , 23:58 — REGNUM По крайней мере 67 человек стали жертвами беспорядков, вызванных информацией о давлении властей на эфиопского политического активиста и медиаменеджера Джавара Мухаммеда. Об этом 25 октября сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Кефьялев Тефера, комиссара полиции провинции Оромия.

Среди погибших 62 участника акций протестов и пять сотрудников полиции. Уточняется, что 13 человек погибли от пулевых ранений, остальные от ударов камнями.

Акции протеста, перешедшие в столкновения с полицией возникли в Эфиопии после того, как Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой из-за того, что его охране, предоставленной правительством, было приказано покинуть его резиденцию, а другие сотрудники сил безопасности прибыли к нему, чтобы арестовать.

Заместитель главы провинции Оромия Шимелес Абдиса принёс извинения демонстрантам за ошибочное решение федеральной полиции лишить Джавара Мухаммеда охраны, положенной ему по закону. Чиновник пояснил, что данное решение было принято без ведома его правительства и все причастные к этому понесут наказание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении войск министерством обороны Эфиопии в те регионы страны, где наблюдаются массовые волнения.

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