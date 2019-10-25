Екатеринбург, , 18:42 — REGNUM В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» сообщают о проблемах со связью. Проблема возникла вечером 25 октября, пишут они в соцсетях.

Связи нет в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. Граждане с других сотовых операторов не могут дозвониться до абонентов «Мотива». Связаться с техподдержкой абоненты не смогли.

Отметим, этот сбой у сотовых компаний на Урале случается не первый раз. Некоторое время назад без связи оставались абоненты компании «Билайн».