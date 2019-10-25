Паттайя, Таиланд, , 13:35 — REGNUM Полиция тайского города Паттайя начала расследование по случаю нападения на гражданина Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Таиланде.

Напомним, что 24 октября в 1:30 по местному времени 28-летнего парня с тяжелыми ранениями заметил таксист. По предварительным данным, молодой человек самостоятельно выбрался из своего автомобиля, попросил о помощи, показав фотографию предполагаемого подозреваемого, после чего упал без сознания.

Как отметили представители правоохранительных органов, на заднем сидении автомобиля BMW X5 были обнаружены наличные в размере 400 тыс. бат (~$13 210), предполагаемое оружие и перчатки.

В настоящее время представители посольства совместно с полицией Паттайи выясняют личную информацию корейца, который, по предположению, напал на пострадавшего.

По данным тайской полиции, в данном деле фигурируют трое подозреваемых.

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