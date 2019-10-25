Вильнюс, , 11:55 — REGNUM Министерство внутренних дел Литвы спустя более недели после начала пожара на крупнейшем в Прибалтике заводе по переработке отработанных автомобильных покрышек в Алитусе, представило интерактивную карту с загрязнением районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 октября. Судя по ней, экологическая катастрофа так или иначе затронула площадь, на которой проживает почти 65,5 тыс. жителей.

При этом, судя по карте, загрязнение не пересекло границы Литвы, что противоречит данным, представленных министерством защиты окружающей среды, представители которого ранее заявляли, что загрязнение воздуха из-за пожара в Литве зафиксировано на станциях мониторинга Польши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе начался в ночь на 16 октября, а последние очаги открытого пламени были потушены лишь 24 октября. В настоящий момент пожарные-спасатели разгребают завалы из остатков сгоревшего пластика. Четверо пожарных обратились за помощью к медикам, из-за ухудшения здоровья к врачам обратились и восемь гражданских лиц. На улицах города и пригорода находят погибших животных и птиц.

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