Шанхай, Китай, , 03:42 — REGNUM Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Шанхае, которое произошло 24 октября, увеличилось до пяти человек, еще девять получили ранения, сообщает агентство Синьхуа.

Шестидесятитрехлетний водитель по фамилии Чэнь проехал на красный свет на перекрестке дорог Дадухэ и Нуцзян в 9:21 по Пекину и протаранил такси и электрический велосипед, сообщили в бюро общественной безопасности городского района Путо. Он скрылся с места происшествия и снова проехал на красный цвет, протаранив внедорожник и три не моторизированных транспортных средства, а также целый ряд прохожих пешеходов уже на другом перекрестке.

Раненые, включая Чэня проходят лечение в госпиталях. Причины произошедшего выясняются. Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о трех жертва ДТП на улице Чжаншацзян и 12 пострадавших.

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