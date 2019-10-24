Карабулак, Ингушетия, , 20:06 — REGNUM В Ингушетии 24 октября произошел пожар в здании тира ОМОН в городе Карабулаке. Огнем было охвачено около 400 квадратных метров в здании по улице Промысловая, сообщили ИА REGNUM 24 октября в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену ведомства в 13:26. Уже в 14:03 пожар был локализован. Полная ликвидация возгорания была завершена в 17:28. В тушении огня участвовали 19 сотрудников главного управления МЧС России по Ингушетии.

Как отметили в спасательном ведомстве, пострадавших на пожаре нет. В настоящее время причины ЧП на территории подразделения Росгвардии устанавливаются.