Кизлярский район, Дагестан, , 10:06 — REGNUM Семь человек отправились угарным газом в Кизлярском районе Дагестана. Среди пострадавших четверо детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики.

ЧП произошло в частном доме в селе Аверьяновка в ночь на 1 октября. Пострадавшие были госпитализированы в центральную районную больницу в городе Кизляре. По данным чрезвычайного ведомства, годовалый ребенок и его мама находятся в реанимации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Левашинском районе Дагестана угарным газом отравились четыре человека, двое из которых — дети, семи и 14 лет.