Анкара, , 14:01 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, об этом 24 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Ликвидированными повстанцами оказались две женщины, занесенные в красную категорию разыскиваемых террористов, по классификации министерства обороны Турции — это означает, что преступники были особо разыскиваемыми.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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