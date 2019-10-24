Денпасар, Индонезия, , 10:47 — REGNUM Российский гражданин был приговорен окружным судом Денпасара (Бали) к семи годам лишения свободы за хранение 200 г наркотиков, сообщает Antara.

За свои действия подсудимый был признан виновным в нарушении пункта 1 статьи 111 Закона № 35/2009 о наркотиках.

Известно, что обвиняемый заказал наркотики через интернет. Когда доставка прибыла на Бали, дежурный сотрудник таможни осмотрел упаковку, которая была отправлена из Нидерландов. На ней не было имени получателя, только адрес. Отправка показалась сотрудникам таможни подозрительной, поэтому, они обратились в полицию, которая провела расследование и арестовала обвиняемого при получении посылки в почтовом отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция на Бали арестовала граждан Франции и Таиланда по подозрению в торговле наркотиками.

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