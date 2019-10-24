Пхаджу, Южная Корея, , 10:16 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, две туши кабанов были обнаружены 23 октября в районе Чандан-мён города Пхаджу провинции Кёнгидо.

Известно, что это не первый случай обнаружения туши дикого животного в данном регионе. 16 октября в данном районе был зафиксирован второй случай обнаружения АЧС в крови дикого кабана.

Специалисты отмечают, что в настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до четырнадцати.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.