Шицзячжуан, Китай, , 07:52 — REGNUM Взрыв прогремел в жилом здании города Ханьдань провинции Хэбэй на севере Китая утром по местному времени 24 октября, сообщает газета Yanzhao Evening News.

Причины взрыва и общее число пострадавших остаются пока неизвестными. Согласно последним данным, мощный взрыв прогремел около 8:00 по местному времени в здании номер 14 в жилом массиве Ладэфансы. В результате в целом здании повыбивало стекла. Черный дым окутал пятый этаж здания, сообщил житель соседнего здания. На место выехали спасатели и пожарные.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября пять человек погибли в результате обрушения здания банка в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

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