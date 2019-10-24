Красноярск, , 00:45 — REGNUM Чиновник администрации Ленинского района Красноярска задержан при получении взятки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Красноярского края. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

По предварительной информации, взятка в 150 тысяч рублей была передана начальнику отдела недвижимости и земельных отношений администрации Ленинского района Красноярска Виталию Иванову.

Сообщается, что факт получения взятки был задокументирован, в кабинете задержанного проведен обыск. Решение о возбуждении уголовного дела примет Следственный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 октября также при получении взятки была задержана заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска Ирина Тюрина.

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