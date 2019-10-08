Красноярск, , 03:14 — REGNUM Чиновница администрации Красноярска задержана по подозрению в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по краю. Фигурантами стали заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска, директор коммерческой фирмы, проводящей оценку недвижимости, а также 28-летняя жительница города.

По предварительной версии следствия, чиновница через посредников получила 200 тысяч рублей — часть взятки в сумме 450 тысяч. Взамен она должна была обеспечить победу предпринимателя в аукционе на право заключения с администрацией Красноярска договора аренды помещения по максимально выгодной для него цене. Оставшиеся 250 тысяч рублей разделили между собой посредники.

Чиновница и бизнесмен заключены под стражу на два месяца. Местонахождение еще одной посредницы устанавливается, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в краевом УФСБ проинформировали о том, что пресекли деятельность преступной группы, состоящей из числа должностных лиц администрации Красноярска и представителей оценочных компаний. Речь идёт о незаконных сделках с объектами муниципального недвижимого имущества.

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