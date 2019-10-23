Могадишо, , 19:35 — REGNUM Военные ВМС Евросоюза, действующие у берегов Сомали в рамках операции «ATALANTA», спасли группу сомалийских солдат, которые находились на борту лодки, вышедшей из строя по техническим причинам, примерно в 60 километрах к северу от района Адале в регионе Средняя Шабелле. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Испанский фрегат, действующий по эгидой миссии Евросоюза, сразу же отправился на помощь лодке с сомалийскими военными после того, как солдаты столкнулись с технической проблемой и запросили о срочной помощи. В заявлении для прессы ВМС Евросоюза сообщалось, что в рамках сотрудничества между сомалийским военно-морским флотом и миссией «ATALANTA» было решено помочь терпящим бедствие силам сомалийского военно-морского флота в решении технических проблем, отправив на помощь испанский фрегат, который находился недалеко от побережья Сомали.

Командующий операцией «ATALANTA» Антонио Планелс Палау заявил, что морская группа во главе с испанским фрегатом ESPS Canarias немедленно отреагировала на запрос сомалийцев. Палау также отметил, что миссия «ATALANTA» призвана обеспечить безопасность сомалийского побережья, добавив, что они рады тому, что сомалийских солдат удалось благополучно спасти.

Миссия ВМС Евросоюза в Сомали действует в Южном Красном море, Аденском заливе и значительной части Индийского океана, защищая прибрежные воды государств от пиратства.