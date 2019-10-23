Киев, , 17:05 — REGNUM Попытку выбить телефон у журналиста предпринял мэр Киева Виталий Кличко после показавшегося ему неудобным. Видео инцидента было опубликовано 23 октября на странице сообщества «Стопкор» в Facebook.

Виталий Кличко Facebook.com/Vitaliy.Klychko

Инцидент произошёл во время встречи Кличко с жителями Соломенского района Киева. Во время обсуждения с жителями района вопроса о незаконной застройке города журналист спросил Кличко об одном из скандально известных объектов, находящийся в переулке Платоновском.

После вопроса журналиста мэр Киева заметно занервничал и попытался выхватить телефон, на который журналист снимал происходящее. Позднее журналист утверждал, что Кличко его, якобы, ударил.

Сам мер Киева никаких комментариев по поводу инцидента не давал, пресс-секретарь Кличко назвала выложенное видео «манипуляцией».

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестных в украинском городе Чернигове на украинского журналиста Игоря Стаха, специализирующегося на коррупционных расследованиях.

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