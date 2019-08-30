Чернигов, Украина, , 08:29 — REGNUMВ городе Чернигове неизвестные напали на журналиста Игоря Стаха, специализирующегося на коррупционных расследованиях. Об этом потерпевший сообщил 29 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Подстерегли, напали сзади два человека, повалили на землю и били руками и ногами», — рассказал он.

Инцидент произошёл в районе железнодорожного вокзала города. Злоумышленники скрылись на автомобиле с номерами FNS979, отметил потерпевший.

Позже журналист рассказал, что ему зашили разбитый подбородок и диагностировали сотрясение мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Харьковской области задержала 49 человек, подозреваемых в нападении на съёмочную группу телеканала 112.ua.

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