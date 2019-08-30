Чернигов, Украина, 30 августа 2019, 08:29 — REGNUMВ городе Чернигове неизвестные напали на журналиста Игоря Стаха, специализирующегося на коррупционных расследованиях. Об этом потерпевший сообщил 29 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Инцидент произошёл в районе железнодорожного вокзала города. Злоумышленники скрылись на автомобиле с номерами FNS979, отметил потерпевший.
Позже журналист рассказал, что ему зашили разбитый подбородок и диагностировали сотрясение мозга.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Харьковской области задержала 49 человек, подозреваемых в нападении на съёмочную группу телеканала 112.ua.
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