Орел, , 12:03 — REGNUM Мать орловской девочки-«маугли», которая ранее в истощенном состоянии попала в больницу, в течение трёх дней до этого пила со своими знакомыми. Об этом написало издание ОрёлТаймс — на основании слов жителей деревни Волобуево, где женщина якобы намеревалась купить дом.

По данным издания, женщина приехала в деревню Волобуево Дмитровского района вместе с двумя маленькими сыновьями и 11-летней дочерью на такси из Орла — с целью покупки дома. Но, по утверждению жителей деревни, знакомых матери девочки, она уже была хорошо «вооружена» спиртным — привезла пиво, водку, самогон, и, по наблюдению собеседников издания, уже была в состоянии опьянения. После этого «праздник» продолжили уже в доме, который она приехала осматривать.

«Они не то что выпивали, а пили», — свидетельствует другая соседка.

На видео, снятом журналистами в доме, который якобы планировала купить женщина, видны горы пустых бутылок из-под алкоголя и детские игрушки. Девочка, рассказывают собеседники издания, постоянно плакала, не разговаривала. По их словам, всё то же самое они ранее рассказали и следователям.

Между тем ранее полиция и следственные органы дали разноречивую информацию о ситуации с ребенком. Изначально полиция, сотрудники которой и забрали детей после вызова сотрудниками магазина, сообщила, что «по всем внешним признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения в доме, непригодном для проживания».

21 октября следственные органы сообщили, что многодетная семья, в которой воспитывалась девочка, — благополучная, однако испытывает трудности после смерти главы семьи. Женщина приехала в Волобуево для покупки дома, однако деньги у нее украли. Сам ребенок страдает тяжелым генетическим заболеванием, сообщили в СК. Уполномоченный по правам ребёнка Владимир Поляков также утверждает, что мать ребенка «не пьющая», а семья «благополучная».

"О том, что у 11-летней девочки синдром маугли, первыми заговорили врачи. Девочка в жутком состоянии. Она не умеет ходить, говорить и пользоваться столовыми приборами. Она ведёт себя как агрессивный зверёк. Кидается на врачей: царапается, кусается», — цитирует «Комсомольская правда» сотрудницу НКМЦ им. Круглой, куда доставили девочку. Медики тогда были уверены, что у ребенка нет нарушений, но он запущен.

Впрочем, позицию органов, которые должны отвечать за благополучие детей, журналисты связывают с уголовным делом, которое всё же возбудил Следственный комитет — о халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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