Лондон, , 11:55 — REGNUM В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.

Тела погибших были обнаружены в грузовом автомобиле в промышленном парке Уотерглейд. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, выходец из Северной Ирландии.

Подробности преступления выясняются. В настоящее время сотрудники правопорядка не могут прояснить картину. Известно лишь то, что с высокой долей вероятности задержанный прибыл в страну из Болгарии.

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