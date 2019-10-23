Норильск, Красноярский край, , 07:46 — REGNUM Администрация города Норильска и Норильский горсовет выразили соболезнования родным и близким погибших на руднике «Таймырский» горняков.

Как сообщили ИА REGNUM 23 октября в горадминистрации, страшная трагедия унесла жизни горного мастера Евгения Квасова, старшего специалиста проектного офиса Кирилла Кириллова и заместителя главного механика Сергея Куликова.

«Скорбим вместе с близкими погибших», — говорится в тексте соболезнования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября на руднике «Таймырский» «Норникеля» при проведении горных работ на глубине 1,345 метра погибли три человека. Причина гибели пока не установлена, однако в сети появилась версия, что люди умерли из-за «неизвестного газа».

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