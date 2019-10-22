Норильск, Красноярский край, , 16:40 — REGNUM В Красноярском крае следствие проводит проверку по факту гибели троих человек на производстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, сообщение о гибели троих человек на ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» поступило в следственные органы вечером 22 октября.

По предварительным данным, в этот день на руднике «Таймырский» проводились горные работы на глубине 1,345 метра. Погибли трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет. Причина гибели пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Норникеля», в связи с ЧП на руднике компания проводит внутреннее расследование.

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