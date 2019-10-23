Оренбург, , 06:43 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области 22 октября произошел смертельный несчастный случай, сообщают СМИ.

На территории АО «Уральская сталь» в электросталеплавильном цехе машинист электромостового крана попал под выброс шлака, который случился спонтанно. Полученные работником травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На предприятии работает спецкомиссия, которая выясняет все обстоятельства ЧП.

В пресс службе АО «Уральская сталь» отметили, что семье погибшего крановщика окажут необходимую помощь.

Стоит отметить, 21 октября в Орске на нефтеперерабатывающем заводе произошло ЧП с массовым отравлением работников сероводородом. Медицинская помощь потребовалась девяти рабочим. 22 октября двое мужчин в тяжелом состояние доставлены из орской клиники в больницу Оренбурга.

Читайте также: ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье — трансляция