Якутск, , 10:01 — REGNUM Пассажиры рейса № 472 Симферополь — Якутск авиакомпании «Якутия» из-за задержки рейса были вынуждены с детьми ночевать на полу в аэропорту «Внуково», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Люди выложили в соцсети фото, как они спят на полу в московском аэропорту — авиакомпания «Якутия» гостиницу им не предоставила. Пассажирам пришлось устраиваться как попало.

Вылет должен был состояться в 23:00 по мск, но его перенесли на 14:00 следующего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за задержки рейса АК «Якутия» по маршруту Якутск — Москва женщина опоздала на стыковочный рейс Москва — Сочи и ей пришлось купить новые билеты для себя и ребёнка. Верховный суд республики признал её требования о компенсации правомерными — пассажирка отсудила 140 тыс. рублей у авиакомпании.