Корсаков, Сахалинская область, , 04:24 — REGNUM Таможенники Корсакова Сахалинской области обнаружили тайник с 1,3 тонной товаров на судне, прибывшем из порта Отару Японии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы Сахалинской таможни, в обнаруженном тайнике на судне «Кайво Мару» российский экипаж пытался скрыть от таможенного контроля японские товары.

«Сотрудники таможни нашли моторные масла в канистрах, кофе, конфеты, шоколад, автомобильные и канцелярские принадлежности, вино и автомобильные шины. Общий вес спрятанного в тайнике — 1,3 тонны. Заведено административное дело по факту сокрытия товаров от таможенного контроля, а также по факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз бывших в употреблении автомобильных шин, которые запрещены к ввозу», — пояснили в ведомстве.

Все найденные товары изъяты и переданы в камеру хранения вещественных доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, таможенники Брянска пресекли шесть попыток незаконного ввоза мяса. Подозрительные продукты пытались поездом провезти граждане Украины в Москву для реализации. Общий вес изъятого составил 625 кг.