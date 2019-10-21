Брянск, , 14:28 — REGNUM Сотрудники Брянской таможни пресекли шесть попыток незаконного ввоза мяса за одну ночную смену в прошедшие выходные. Подозрительные продукты пытались провезти в столицу в обычных дорожных сумках. Об этом рассказали 21 октября в пресс-службе Центрального таможенного управления. Общий вес изъятого составил 625 килограммов.

Мясо неизвестного происхождения обнаружили при таможенном контроле багажа у пассажиров в поездах «Кишинёв — Москва» и «Николаев — Москва». Вся продукция перевозилась в дорожных сумках. Владельцы багажа, граждане Украины, везли товар на реализацию в Москву, и не смогли предоставить никаких товаросопроводительных документов.

«В отношении иностранных граждан, нарушивших порядок перемещения товаров на таможенную территорию ЕАЭС, возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений). Нарушения, связанные с перемещением продуктов питания, мы выявляем почти ежедневно: только за эту неделю возбуждено более 15 подобных дел», — пояснил и. о. начальника поста Марат Шамсиев.

Незаконные партии мясной продукции вернут на сопредельную территорию.