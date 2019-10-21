Брянск, 21 октября 2019, 14:28 — REGNUM Сотрудники Брянской таможни пресекли шесть попыток незаконного ввоза мяса за одну ночную смену в прошедшие выходные. Подозрительные продукты пытались провезти в столицу в обычных дорожных сумках. Об этом рассказали 21 октября в пресс-службе Центрального таможенного управления. Общий вес изъятого составил 625 килограммов.
Мясо неизвестного происхождения обнаружили при таможенном контроле багажа у пассажиров в поездах «Кишинёв — Москва» и «Николаев — Москва». Вся продукция перевозилась в дорожных сумках. Владельцы багажа, граждане Украины, везли товар на реализацию в Москву, и не смогли предоставить никаких товаросопроводительных документов.
Незаконные партии мясной продукции вернут на сопредельную территорию.