х.Чернозубовка, , 21:03 — REGNUM Причиной гибели пяти человек в Ростовской области стал бытовой конфликт, такое мнение высказал представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов.

«Это бытовой конфликт. Это чеченцы, два хозяйствующих субъекта — инвестор и производитель. Были судебные тяжбы, по-моему, несколько лет длились», — цитирует Исраилова ТАСС.

Как считает представитель главы Чеченской республики в Ростовской области, между сторонами конфликта открытого противостояние не наблюдалось, иначе «окружающие, родственники, земляки, диаспора, представительство, повлияли бы на эту ситуацию. Ничего не предвещало».

Как сообщало ИА REGNUM, днём 22 октября в результате перестрелки на хуторе Чернозубовка Орловского района Ростовской области пять человек были убиты, двое ранены, в настоящее время они находятся в реанимации. Причиной конфликта стали пастбища. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавшие в перестрелке в Ростовской области – в тяжелом состоянии