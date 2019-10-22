х.Чернозубовка, , 20:02 — REGNUM Пострадавшие в результате перестрелки на хуторе Чернозубовка Орловского района Ростовской области 22 октября находятся в тяжелом состоянии.

Оба пострадавших находятся в реанимации, сообщили со ссылкой на медиков РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перестрелка произошла днём 22 октября, по предварительным данным, причиной конфликта стал спор по поводу участков для выпаса скота, в том числе вопрос пытались решить и через суд. Одна из семей выиграла иск на полтора миллиона рублей.

После перестрелки между членами двух семей в Ростовской области на месте погибли пять человек, двое оказались в больнице. В настоящее время на месте происшествия работают следственные органы, выясняются все обстоятельства дела. Возбуждено уголовное дело.