Осло, , 19:45 — REGNUM Вооруженный мужчина угнал скорую и сбил несколько человек в норвежской столице. По словам представителей норвежской полиции, преступник задержан, и сама ситуация под контролем.

В своем твиттер-аккаунте норвежские правоохранительные органы написали, что им пришлось открыть огонь по машине. «Преступник был легко ранен. Для его поимки полиция прибегла к помощи большого количества различных подразделений и вела наблюдение с воздуха. Объем ущерба в настоящее время не установлен», — заявили сотрудники полиции. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Норвежские СМИ также пишут, что сотрудники правоохранительных органов стреляли по шинам автомобиля с тем, чтобы остановить преступника.