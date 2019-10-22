Москва, , 17:02 — REGNUM Компания Мосгаз опровергла информацию о повреждении газопровода на Сколковском шоссе в Москве. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Мосгаза во Вконтакте.

Ранее в СМИ появилась информация, что очевидцы сообщили о повреждении газопровода.

Повреждений не было, проводились плановые работы по замене запорного устройства на сетях газоснабжения на ул. Дорогобужская. Работы велись в соответствии с предварительным оповещением городских служб 22 октября с 14:00 до 15:00.

В сообщении отмечается, что ситуация находится под контролем и не представляет угрозы населению, объекты жизнедеятельности города от газоснабжения не отключались.