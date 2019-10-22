Нижний Новгород, , 14:38 — REGNUM Таможнями Приволжского региона в текущем году возбуждено 13 уголовных дел по фактам создания фиктивных компаний. Об этом заявил начальник Приволжской оперативной таможни Анатолий Балтыков, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

По его словам, фирмы-однодневки создаются и используются для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности. Приволжская оперативная таможня в 2019 году возбудила три дела по ст. 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования юридического лица»).

В настоящее время расследуется одно из таких уголовных дел в отношении нижегородца. Мужчина, получив денежное вознаграждение, предоставил свой паспорт для создания фирмы. При этом цели руководить компанией он не имел. В ведомстве подчеркнули, что наказание может быть назначено в виде штрафа в размере около 300 тыс. рублей либо обязательных работ до 240 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2019 года общая сумма задолженности (без учета штрафов) участников внешнеэкономической деятельности перед таможнями Приволжского региона составила 464,19 млн рублей. С начала года задолженность сократилась на 286,4 млн рублей, или на 38,16%. В январе сумма долга составляла 750,59 млн рублей, из них 540,55 млн рублей — таможенные платежи, 210,04 млн рублей — пени.