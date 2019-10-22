Называевский р-н, , 12:22 — REGNUM В Омской области следователи СК приняли к своему производству уголовное дело о стрельбе, в результате которой пострадал ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 октября в следственном управлении СКР по региону.

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия»). Огнестрельные ранения получили 31-летний житель Называевского района Омской области и его девятилетний племянник.

По версии следствия, вечером 16 октября пьяный 37-летний сельчанин, поминая умершую мать, пришёл в дом к брату и попросил денег на спиртное. Получив отказ, мужчина вернулся домой. Он взял охотничье ружье 12-го калибра и выстрелил в сторону брата и племянника, выезжавших на мотоцикле из соседнего двора.

Брату он попал в лопатку, а ребёнку — в поясницу. К тому же, дробь задела ухо мальчика. Врачи, осмотрев потерпевших, отпустили их домой. Мужчина и ребёнок получили лёгкий вред здоровью.

Осмотрев место происшествия, следователи изъяли гильзу, патрон и охотничье ружье. Подозреваемого, трижды судимого за кражи, допросили. По его словам, он хотел напугать брата.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области следствие выясняет, как младенец получил тяжёлые травмы.