Омск, , 11:40 — REGNUM Омские следователи приняли из полиции к своему производству уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью младенцу из села Халдеевка. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 октября в следственном управлении СКР по Омской области.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Инцидент произошёл ещё год назад.

По предварительным данным, 15 октября 2018 года в больницу доставили полуторамесячного мальчика с черепно-мозговой травмой и переломами. По словам его 30-летней матери, ребёнок находился в комнате с годовалым братом и якобы упал с дивана.

«Эта версия сейчас проверяется следователями, но с учётом характера телесных повреждений она является маловероятной», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Кроме того, следствие выяснит, каким образом ребёнок получил телесные повреждения летом 2019 года. Действиям матери мальчика следователи намерены «дать принципиальную оценку» по ст. 117 УК РФ («Истязание»).

Проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц органов профилактики, где мать ребёнка состояла на учёте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае в октябре 2019 года задержали опекуна, истязавшую детей.

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