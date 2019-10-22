Красноярск, , 11:55 — REGNUM На золото, найденное после трагедии в Курагинском районе Красноярского края, планируют наложить арест «с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших». Об этом ИА REGNUM сообщили 22 октября в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, золото было найдено в сейфе, обнаруженном на месте прорыва дамбы.

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Сейф вскрыли, в нём оказалось девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технологического водоёма золотого прииска на реке Сейбе. Погибли 15 человек, травмы получили 44 человека, без вести пропавшими на сегодняшний день считаются пять человек. Дело о прорыве дамбы передано в центральный аппарат СКР.

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