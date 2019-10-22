Красноярск, , 11:31 — REGNUM В сейфе, который был обнаружен не месте прорыва дамбы в Красноярском крае, нашли золото. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки», — сообщили в СКР.

Также отмечается, что на найденное золото планируется наложить арест, чтобы иметь возможность выплатить компенсации, на случай исков от потерпевших.

Напомним, ранее пресс-служба СКР заявила, что уголовное дело о гибели 15 человек на месте прорыва дамбы в Красноярском крае передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Как сообщало ИА REGNUM, дамбу технологического водоёма золотого прииска на реке Сейба прорвало в ночь на 19 октября. Затопленными оказались два временных общежития, где проживали рабочие.

Погибли как минимум 15 человек, ещё пятеро числятся пропавшими без вести. 44 человека получили травмы.

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