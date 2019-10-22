Могадишо, , 11:47 — REGNUM По крайней мере три сомалийских солдата пропали без вести после того, как вечером в воскресенье, 20 октября, в Индийском океане затонула лодка с военными. Об этом передает ВВС Africa.

Журналисты сообщают, что в результате инцидента в общей сложности 14 солдат были спасены. Операция по поиску остальных находившихся в лодке солдат продолжается.

Напомним, лодка перевернулась на пути из столицы страны, Могадишо, в древний портовый город Мерка, расположенный примерно в 90 км от столицы.