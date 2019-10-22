Волгоград, , 11:23 — REGNUM Два сотрудника патрульно-постовой службы погибли при столкновении служебного автомобиля с ремонтным трамваем в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские ехали со службы, когда их на перекрёстке протаранил тяжёлый состав.

По предварительной информации, сотрудники полиции в форменной одежде на личной автомашине следовали со службы. 22 октября около 01:00 на пересечении улиц Череповецкая и Чинарская произошло столкновение с ремонтным трамваем, которым управляла 71-летняя женщина-водитель. Установлено, что состав двигался по проезжей части, выехав со второстепенной дороги при жёлтом мигающем сигнале светофора.

От полученных травм полицейские скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка.