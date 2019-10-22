Углегорск, Сахалинская область, , 10:14 — REGNUM Рядом с селом Поречье в Углегорском районе Сахалинской области дорожники обнаружили общую могилу с большим количеством захоронений, которым не менее 25 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Следователи-криминалисты выяснили, что в общей могиле было захоронено 16 человек, а останкам — не менее 25 лет, пишут «Углегорские новости».

Также установлено, что смерть не была насильственной — следов телесных повреждений не обнаружено. Умершие люди — монголоидной расы с признаками негроидной. Эксперты предположили, что найденное захоронение — могила этнических меньшинств.

Могилу обнаружили 10 августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, захоронения не менее семи человек времён Великой Отечественной войны обнаружены 21 октября при проведении строительных работ в Зеленограде.