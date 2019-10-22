Москва, , 00:49 — REGNUM Захоронения времён Великой Отечественной войны обнаружены 21 октября при проведении строительных работ в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

«На строительной площадке Алабушево при проведении строительных работ рабочими были обнаружены захоронения более семи человек. Предположительно захоронения были произведены в годы Великой Отечественной войны», — сообщили в СК.

По данному факту органами столичного следственного управления организована доследственная проверка. Криминалистами проводится осмотр места. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе.

Сообщается, что найденные останки людей будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. «Следователи предпримут все меры для установления родственников погибших», — добавили в Следственном комитете.