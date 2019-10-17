Биробиджан, , 04:17 — REGNUM В Еврейской автономной области принято решение снести 89 жилых домов, признанных непригодными для проживания после наводнения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в результате паводка, на территории ЕАО было подтоплено 497 домов, большая часть которых приходится на Биробиджан. На пригодность для дальнейшего проживания было обследовано 270 домов, из которых пригодными были признаны 48 домов, 142 дома требуют капитального ремонта и 89 будет снесено.

В Биробиджане будет снесено 48 домов, 25 домов будет снесено в Ленинском районе, остальные 16 домов будут снесены в Смидовичском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, для приобретения и строительства жилья для людей, пострадавших от наводнения, ЕАО получит 116 млн рублей.