Мванза, Танзания, , 08:32 — REGNUM Ученицу четвертого класса старшей школы Кибача округа Саме в области Килиманджаро унесло водяным потоком, когда она пыталась перейти реку, вышедшую из берегов из-за проливных дождей, обрушившихся на территорию Танзании. В результате удара стихии более десяти человек погибли, многие числятся пропавшими без вести. Об этом передает газета Mwananchi.

Начальник полиции по области Килиманджаро Салюм Хамдуни заявил, что девочка погибла в пятницу, 18 октября, когда возвращалась домой со школы.

«Она действительно погибла после того, как ее унесло потоком воды, когда она пыталась перейти реку, направляясь к дому», — заявил Хамдуни.

По сообщению главы округа Саме Розмари Сеньямуле, тело девочки было позднее обнаружено в районе Кишаа.

В тот же день у жительницы города Мванза, также расположенного на севере Танзании, водами вышедшей из берегов реки Миронго унесло ее трехлетнего ребенка. Его поиски продолжаются, однако спасатели ожидают худшего варианта развития событий.

По словам представителя администрации района Игого Шадрака Мбодже, ребенка унесло течением, когда у матери больше не было сил держать двоих своих детей при попытке спастись из разрушенного водами реки дома.

«Матери пришлось пытаться спасти свою жизнь и жизни своих двоих детей, когда их дом был разрушен из-за наводнения, она несла младшего ребенка на руках, а старшего держала за руку, но ей не хватило сил и старшего унесли водные потоки», — рассказал Мбодже, добавив, что вода неслась на огромной скорости и мать не успела спасти ребенка.

Кроме того, из-за наводнения многие торговцы лишились своего товара, который также смыло потоками реки Миронго.

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