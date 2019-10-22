Мирный, Якутия, , 05:19 — REGNUM В посёлке Мирный в Якутии 22 октября в школе №7 произошло задымление, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МЧС республики, дым обнаружили на первом этаже школы. Детей и учеников сразу вывели из здания.

Приехавшие по вызову пожарные ликвидировали задымление. По предварительным заключениям причина задымления — замыкание электропроводки.

Учебный процесс возобновился.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в селе Олха Шелеховского района Иркутской области в школе №7 произошло возгорание электропроводки — сработала автоматическая пожарная сигнализация. Пожарные оперативно потушили очаг возгорания.