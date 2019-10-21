Шелехов, Иркутская область, , 06:38 — REGNUM С селе Олха Шелеховского района Иркутской области проводится доследственная проверка по факту возгорания, возникшего сегодня, 21 октября, в общеобразовательной школе №7, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Загоревшийся электрический щит в школе села Олха Шелеховского района Иркутской области ГУ МЧС по Иркутской области

Один из кабинетов в школе села Олха Шелеховского района Иркутской области ГУ МЧС по Иркутской области

Информация о ЧП была получена спасателями в 7:57 (ирк) — сработала автоматическая пожарная сигнализация. Пока пожарные расчёты ехали к месту аварии педагоги успели организовать эвакуации из учебного заведения 129 человек (из них 119 учеников и 10 человек персонала школы). Погибших, травмированных нет.

Подранные расчёты и скорая помощь у школы в селе Олха Шелеховского района Иркутской области, где произошло возгорание ГУ МЧС по Иркутской области

На ликвидацию открытого горения электрощитовой потребовалось менее пяти минут. Также спасатели сообщили, что сегодня занятия в школе отменены для проведения тщательного обследования одноэтажного брусового здания школы и работы ремонтной бригады.

Как уже сообщало ИА REGNUM, если бы не профессиональные действия спасателей, пожар, возникший 10 октября в одной из квартир, расположенных на седьмом этаже высотного дома, расположенного на улицеРозы Люксембургв Иркутске, мог привести к трагедии. Спасены более 15 человек.

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