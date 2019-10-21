с.Троицкое, , 16:16 — REGNUM В Ингушетии доставлены в больницу с огнестрельными ранениями четыре человека. Трое мужчин в возрасте от 32 лет до 41 года и 61-летняя жительница села Троицкое. Все они пострадали в ходе конфликта со стрельбой, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе МВД по республике.

Как установлено, стрельбу из травматического пистолета открыл 38-летний житель села Троицкое. Он приходится братом мужчине, с которого пострадавшие требовали возвращения долга. В момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердила экспертиза.

Подозреваемый выдал оружие и признался в стрельбе. В его отношении за потребление наркотиков составлен административный материал. Процессуальное решение по факту стрельбы пока не принято.

Трое раненных им граждан отпущены после оказания им медицинской помощи. Женщина с травмами госпитализирована.