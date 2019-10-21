Благовещенск, , 11:13 — REGNUM В четырех регионах России бушуют шесть лесных пожаров на общей площади 554 гектара, пять из них пылают на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Больше всего горят леса в Приамурье — здесь огнём двух крупнейших лесных пожаров охвачено 535 гектаров, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Пожар на площади 10 гектаров тушат в Приморье. В Хабаровском крае идёт борьба с двумя пожарами общей площадью 9 гектаров. Ещё один пожар, площадью 1 гектар, отмечен в Томской области.

На тушении лесных пожаров всего задействованы 159 человек, 34 единицы техники, 7 воздушных судов на мониторинге, 3 воздушных судна на тушении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки пожарным удалось потушить два лесных пожара. Один пожар, площадью 10 гектаров, тушат в Дальнегорском районе.