Владивосток, , 09:44 — REGNUM Два лесных пожара общей площадью 2,5 гектара было потушено за минувшие сутки в Приморье, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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Пожары были потушены в Лазовском и Партизанском районах. Всего за минувшие сутки было зарегистрировано три пожара,. Тушение третьего пожара продолжается в Дальнегорском районе — на нём занято 50 человек и 8 единиц пожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар площадью 15 гектаров был потушен в Кировском районе Приморья.