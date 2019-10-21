Благовещенск, , 07:03 — REGNUM Более 80 граждан КНР по решению судов были выдворены за пределы России за незаконную деятельность в сфере недропользования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приамурье свою деятельность осуществляют 362 недропользователя, имеющие лицензии на право добычи благородных металлов. Как пишет «АмурИнфо», специалисты Амурского областного управления Росприроднадзора в 2019 году провели 123 проверки, в результате которых выявили 143 нарушения.

Общая сумма наложенных штрафов составила 7,7 млн рублей. В целом нарушители должны возместить ущерб, нанесённый окружающей среде, на сумму более 76 млн рублей. В 2018 году недропользователи Приамурья извлекли 22,804 тонны золота.

Кроме того, при нулевых квотах на иностранную рабочую силу на приисках постоянно выявляются рабочие из Китая. Только в течение 2019 года уже выдворено более 80 таких нелегальных работников.

Как сообщало ИА REGNUM, магаданские золотодобытчики более 30 тонн золота добыли к 1 сентября 2019 года, что на 5,6 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года.