Екатеринбург, , 06:56 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись три автомобиля. Авария произошла после того как «Тойота» проехала перекрёсток на красный сигнал светофора.

Как сообщает информационный портал Е1, ДТП произошло 20 октября в 16:40 на перекрёстке улиц Белинского и Тверитина.

В Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль «Тойота» столкнулся на перекрёстке с RAV4, который в свою очередь столкнулся с «Мерседесом». В результате аварии пострадал пассажир автомобиля RAV4.

По факту ДТП инспекторы ГИБДД проводят проверку.

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