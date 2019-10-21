Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:19 — REGNUM В Свердловской области разыскивается 23-летняя жительница Нижнего Тагила. Молодая женщина пропала 17 октября после того, как вышла из своего дома по улице Карла Либкнехта.

Как сообщает информационное издание «Между строк», в поисках пропавшей участвуют также волонтёры поисковых отрядов.

Заявление в межмуниципальное управление МВД «Нижнетагильское» поступило от матери женщины, которая вернулась из отпуска 18 октября и заметила отсутствие дочери.

Приметы пропавшей: рост — 164 сантиметра, телосложение среднее, глаза карие, волосы светло-русые до плеч. Из особых примет — татуировка на левой лодыжке, надпись на латыни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 17 октября также пропал 10-летний мальчик, проживающий в посёлке Бобровский. Однако он был найден уже на следующий день. Как уточнили в полиции, с ребёнком всё в порядке и он был доставлен домой.

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