Новосибирск, , 05:48 — REGNUM Жители посёлка Октябрьский Мошковского района Новосибирской области собирают подписи под заявлением на имя министра здравоохранения региона Константина Хальзова. Они требуют провести служебную проверку из-за медленного реагирования медиков скорой помощи на вызов. Причиной для обращение стала смерть женщины, которая не дождалась приезда врачей.

Как сообщают «НГС Новости», женщина скончалась в субботу, 19 октября, в жилом районе Светлый. Она умерла на выходе из торгового центра. По словам очевидцев, которые пытались ей помочь, скорая помощь ехала около часа.

Помимо министра здравоохранения местные жители собираются обратиться в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области.