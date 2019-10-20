Санкт-Петербург, , 21:34 — REGNUM В результате столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге, по уточненным данным, пострадали 15 человек, в том числе двое детей — в возрасте 9 и 14 лет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Все пострадавшие в момент ДТП находились в маршрутке, которая перевернулась.

«По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора», — отметили в Главке МВД России.

Напомним, столкновение маршрутки и трамвая произошло 20 октября около 18:00 на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе в Красносельском районе.

Сотрудники полиции ведут проверку, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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